- Presedintele USR, Dan Barna, critica textul motiunii de cenzura depuse joi de Partidul Social Democrat si reitereaza ca parlamentarii Uniunii nu vor vota "pentru nimic care sa inlesneasca intoarcerea PSD la...

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, crede ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece, chiar daca in acest moment matematic, social-democrații nu au numarul de voturi.

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura pe care PSD doreste sa o depuna, dupa ce Guvernul a anuntat ca isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi."Daca se contureaza…

- "Daca se contureaza semnaturi suficiente pentru a depune o motiune de cenzura pe procedura asumarii raspunderii, atunci UDMR va sustine procedura motiunii. Da, vom vota motiunea atunci. Este o decizie care era vizibila, in momentul in care am discutat cu liberalii pe conturarea actualului guvern,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti, ca parlamentarii Uniunii sustin proiectul privind abrogarea pensiilor speciale, insa a indicat ca probabilitatea sa fie atacat la CCR de PSD este una foarte mare. "De cateva saptamani PSD, pur si simplu, se joaca cu aceasta guvernare minoritara a PNL in…

- Dan Barna i-a cerut, marți, premierului Ludovic Orban sa nu cedeze la șantajul PSD cu moțiunea de cenzura in cazul asumarii raspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi. Liderul USR considera ca moțiunea de cenzura nu ar avea șanse sa treaca, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat marti ca ii va accepta in partid pe acei parlamentari care au votat motiunea de cenzura si investirea guvernului, dar nu a exclus primirea si altor senatori si deputati transfugi. Intrebat daca „portile vor fi deschise" la PNL pentru consolidarea…

- Presedintele fractiunii PDM, Dumitru Diacov, a declarat ca a avut discutii cu unii reprezentanti ai Blocului ACUM pe subiectul privind motiunea de cenzura inaintata de socialisti contra Guvernului Sandu. Dumitru Diacov a afirmat ca reprezentantii ACUM i-au indemnat pe democrati sa nu voteze pentru demiterea…