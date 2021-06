Dan Barna confirmă propunerea lui Dacian Cioloș! L-a refuzat Dan Barna a confirmat, la Digi24, ca Dacian Cioloș i-a propus sa se retraga impreuna din cursa pentru președinția partidului, propunere pe care Barna spune ca a refuzat-o – „Argumentele din spate nu le-am ințeles foarte clar”, a adaugat co-președintele USR PLUS. „A fost o discuție in care s-au analizat diverse variante de congres. Practic, obiectivul pentru noi este sa pastram partidul unit, sa pastram partidul solidar in aceasta miza in care eu cred foarte mult – ca USR PLUS poate sa fie o soluție pe termen lung pentru politica din Romania. In acest context, Dacian, intr-adevar, a facut acea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

