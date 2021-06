Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca nu rezoneaza cu inițiativa colegului sau de partid. In opinia sa, aceasta a fost doar o propunere de lucru pe care Dacian Cioloș a formulat-o in discuțiile pe care le-au avut. El a confirmat, astfel, informația care circula pe surse, potrivit careia Dacian Cioloș…

- Dan Barna a confirmat, joi, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca Dacian Cioloș i-a propus sa se retraga impreuna din cursa pentru președinția partidului, propunere pe care Barna spune ca a refuzat-o - „Argumentele din spate nu le-am ințeles foarte clar”, a adaugat co-președintele USR PLUS.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca nu rezoneaza cu inițiativa colegului sau de partid. In opinia sa, aceasta a fost doar o propunere de lucru pe care Dacian Cioloș a formulat-o in discuțiile pe care le-au avut. El a confirmat, astfel, informația care circula pe surse, potrivit careia Dacian Cioloș…

- Dan Barna a confirmat, joi intr-o emisiune la Digi24, ca Dacian Cioloș i-a propus ca niciunul din cei doi sa nu candideze pentru șefia USR-PLUS, dar a anunțat ca respingere aceasta propunere și nu ii ințelege motive. „Dacian a facut acea propunere cu care nu rezonez din mai multe motive. Argumentele…

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna a declarat, intrebat fiind ce parere are despre propunerea lui Dacian Ciolos de a nu candida pentru sefia partidului, ca USR-PLUS este un proiect la care munceste de patru ani si ca are „foarte mare incredere in intelepciunea colegilor” sai de partid. Vicepremierul…

- "Proiectul USR-PLUS este un proiect la care muncesc de patru ani de zile, este un proiect asumat, am foarte mare incredere in intelepciunea colegilor mei", a afirmat Dan Barna, joi, intrebat fiind ce parere are despre propunerea lui Dacian Ciolos de a renunta amandoi la ideea candidaturii la presedintia…

- Co-presedintele USR-PLUS Dan Barna a declarat, intrebat fiind ce parere are despre propunerea lui Dacian Ciolos de a nu candida pentru sefia partidului, ca USR-PLUS este un proiect la care munceste de patru ani si ca are „foarte mare incredere in intelepciunea colegilor” sai de partid. Vicepremierul…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, despre o eventuala candidatura la sefia formatiunii in cadrul congresului care urmeaza sa aiba loc in acest an, ca a participat "la toate luptele pe care USR PLUS le-a avut" si ca intentioneaza sa mearga mai departe. Intrebat daca agreeaza formula…