- Veștile sunt bune pentru județul Maramureș referitoare la cazurile de coronavirus existente la nivel de județ. Maramureșul a ajuns acum la 20069 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei, ultimele 24 de cazuri fiind confirmate in ultimele 24 de ore. In județ avem 3734 pacienți vindecați…

- Programul slujbelor liturgice de Paște de la Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” Blaj. Masuri in contextul pandemiei Slujba de Inviere de la Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime” Blaj va avea loc, in acest an, sambata, 1 mai, de la ora 20:00 și va fi transmisa in direct de…

- Lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti – Fundulea au continuat in mod sustinut, astfel ca de Paste se va putea circula fara restrictii pe acest sector, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. „S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile de reabilitare a autostrazii…

- Dupa vacanța de Paște, spaniolii se confrunta deja cu cel de-al patrulea val de infectari. Numarul bolnavilor a crescut cu 20 la suta in ultima saptamana, majoritatea diagnosticați cu tulpina britanica.

- Traditionalele procesiuni de penitenta si evenimentele de recreare a crucificarii lui Iisus, desfasurate anual in Vinerea Mare in Filipine, au fost anulate pentru al doilea an consecutiv in contextul pandemiei de coronavirus, care a atins un nou varf, cu aproape 139.000 noi cazuri in intreaga tara,…

- Ce alte masuri vor fi luate? Azi s-a decis și o vacanța de Paște de o luna pentru elevi. Nu pentru toți. Cine va continua cu școala online? Vor putea merge credincioșii la biserica de Inviere?In vreme ce valul trei al pandemiei face ravagii in țara, inca un specialist pleaca de langa ministrul Sanatații.…

- Numarul de cazuri de COVID-19 a crescut în ultima saptamâna, iar acest trend s-ar putea meține și în urmatoarea perioada. Redeschiderea școlilior și lipsa de responsabilitate a cetațenilor ar putea aduce noi restricții de Paște. Medicul…

- Autoritatile sanitare suedeze au confirmat o tendinta in crestere a noilor cazuri de COVID-19 si se tem de venirea unui al treilea val epidemic, accentuat de varianta britanica a coronavirusului, relateaza agentia EFE. ''Au fost unele oscilatii, dar in ultimele saptamani cresterea este, din…