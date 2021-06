Dan Barna: Coaliţia a convenit să aştepte punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia pentru desfiinţarea SIIJ Dan Barna, copreședintele USR PLUS, a declarat, luni, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ). „Subiectul principal a fost legat de SIIJ si de desfiintarea acesteia. Este o tema importanta si prioritara pentru coalitie. Am convenit sa asteptam raportul Comisiei de la Venetia, care va veni pana la finalul acestei luni sau in primele zile din iulie, si, in functie de acest punct de vedere, eu sper sa reusim intr-o sesiune extraordinara, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

