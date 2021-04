Vicepremierul Dan Barna a postat vineri noapte pe rețeaua de socializare, Facebook, un mesaj despre situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor cand, peste 100 de pacienți, s-au vazut scoși din spital, in toiul nopții. Barna a scris ca evacuarea pacientilor „nu are nimic placut sau laudabil”, insa suntem „intr-un razboi” cu boala COVID-19 in care […] The post Dan Barna, cinic dupa imaginile de la Spitalul Foișor: “Supararea celor mutați este un cost acceptabil” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .