Dan Barna cere guvernului să îşi asume răspunderea şi alegerea primarilor în două tururi "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an pana la locale si inca nu s-au luat masuri pentru indreptarea actualei legi care descurajeaza participarea electoratului si transforma comunitatile noastre locale in mosii ale unor grupuri de interese fara legitimitate si dorinta de a face bine", a scris Barna sambata pe facebook. El considera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

