- Dacian Cioloș a afirmat ca în urma cu patru ani a vrut sa se înscrie în USR, dar Nicușor Dan i-a spus ca este ”un pește prea greu de înghițit” pentru formațiunea pe care o conducea la acea data.Cioloș a facut declarația într-o discuție video online,…

- Biroul National al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie în conditii de maxima siguranta, cu maximum 150 de persoane simultan în sala mare de la Romexpo, arata un comunicat de presa al partidului, citat de News.ro. La eveniment vor participa doar persoane vaccinate,…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor interne pentru sefia USR PLUS unde candidatul Dacian Ciolos a obtinut scorul cel mai mare, reprezinta o penalizare pentru cei care au scos partidul de la guvernare. Seful Guvernului a adaugat ca nu se va ruga de reprezentantii…

- Prima runda a alegerilor interne ale partidelor din fosta guvernare s-a incheiat la USR PLUS. Oamenii lui Dan Barna erau atat de siguri de victoria acestuia incat astazi, la ora 12.10 (vezi imaginea), Ionuț Moșteanu anunța ca Dan Barna este noul președinte. Rezultatele oficiale arata insa cu totul altfel…

- Dupa primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS, pe primele doua locuri s-au clasat Dacian Cioloș și Dan Barna cu 15.111 voturi - adica 46%, și respectiv 14.404 voturi - adica 43,9%. Pe locul trei s-a situat Irineu Darau cu 3300 de voturi - 10,1%.

- Astazi, 23 septembrie, s-a incheiat primul tur al scrutinului intern pentru alegerea președintelui USR PLUS: au votat 32.815 (74.4%) din totalul de 44.114 electori, anunța formațiunea. Rezultatele exprimate sunt urmatoarele: Dacian Cioloș: 15.111 (46.0%); Dan Barna: 14.404 (43.9%); Irineu Darau: 3.300…

- Rezultatele alegerilor interne pentru presedintia USR PLUS urmeaza sa fie anuntate joi, in jurul pranzului, la finalul procesului de vot desfasurat online, pe parcursul unei saptamani. Membrii USR PLUS aleg noul presedinte ale partidului rezultat in urma fuziunii dintre USR si PLUS. Rezultatul scrutinului…

