- USR pleaca cu caravana ”Fara penali in funcții publice”, autocarele urmand sa plece miercuri, la ora 10.30, de la Statuia Aviatorilor din Bucuresti. In 12 județe nu s-a strans numarul minim de semnaturi, iar campania „Fara Penali in functii publice” a strans pana in prezent 450.000 de semnaturi, din…

- Campania USR “Fara penali in functii publice” a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele Uniunii, Dan Barna. Acesta a spus ca, in urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR…

- Program de 10 ore pe zi! Așa va funcționa Serviciul pentru Eliberarea Pașapoartelor Simple din Arad, pana la sfarșitul lunii august. Masura a fost anunțata sambata, 28 iulie, de catre șesul Direcției Generale de Pașapoarte – comisar-șef de poliție Mirel Toanca. „Pentru a veni in sprijinul cetațenilor…

- Consilierii de probatiune din cadrul Serviciului de Probatiune Maramures au intrat joi, 19 iulie, in greva generala alaturi de angajatii serviciilor de probatiune din alte 6 judete: Alba, Botosani, Dambovita, Harghita, Satu Mare si Salaj. Personalul din serviciile de probatiune din judetele: Arad, Brasov,…

- Comandament de vreme rea la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila a chemat miniștrii la raport, in urma inundațiilor din intreaga țara. La ședința de urgența de la Guvern, convocat de premier, participa vicepremierul și ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, Ministrul de Interne, Ministrul…

- Un bebelus de 11 luni din judetul Borosani a murit din cauza rujeolei, acesta fiind cel de-al 57-lea deces inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, au anuntat, vineri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor…

- Biblioteca Județeana Vrancea - Secția pentru copii și tineret Oana-Diana Renea s-a inscris și anul acesta in Proiectul național: Prietenie altfel… pe o sfoara, ediția a VI-a. Proiectul este inițiat de CENTRUL DE EXCELENȚA PENTRU COPII - Secția pentru Copii și Tineret a Bibliotecii Județene ”George Barițiu”…

- Guvernul a aprobat astazi (ieri-n.r.), printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 674.600 lei, pentru sprijinirea a 170 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de incendii, accident rutier, probleme grave de sanatate ori alte cauze care…