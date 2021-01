Stiri pe aceeasi tema

- Noi am avut în campanie mai multe masuri de debirocratizare despre care am vorbit și cred ca trebuie sa le facem pe toate, inclusiv legat de Declarația Unica, simplificarea ei, a declarat Claudiu Nasui, ministrul Economiei, într-o conferința la Bursa de Valori București.„Nu…

- Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in acel deficit de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a afirmat, luni, vicepremierul Dan Barna, intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea…

- In cadrul zilei de Vineri, 22 ianuarie, va avea loc o ședința de lucru intre Iohannis, Florin Cițu si Alexandru Nazare. Aceștia vor discuta in special despre bugetul anului 2021. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea vineri, 22 ianuarie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta de lucru joi, de la ora 14.30 la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de Finante Alexandru Nazare si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Ultima sedinta de lucru a sefului statului cu membrii Guvernului a fost pe 14 ianuarie, printre subiectele de discutie fiind si campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca anunțul lui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este „anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, ca sunt „gemenii eșecului”. „Gemenii eșecului, domnul Orban și domnul Barna, vor sa confiște acest…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, atentioneaza ca voturile trebuie sa fi "pazite" pentru ca "partidele mici pierd voturi la numaratoare". "Prezenta foarte mica cred ca este un semn de intrebare pentru toti cei care am candidat azi. Pro Romania, din datele pe care noi le avem, va fi in urmatorul…

- Ministerul Finantelor revine la Bursa de Valori Bucuresti cu noi titluri de stat pentru populatie, noua oferta din programul Fidelis avand loc in perioada 9–27 noiembrie 2020, cand vor putea fi subscrise titluri de stat in lei cu scadenta de 1 si 3 ani, si respectiv in euro, cu scadenta de 5 ani. Precedenta…