Dan Barna: Audierea ministrului de Interne în Comisia de apărare, secretizată abuziv "Romania are nevoie de adevar! Nu mai putem permite aceasta practica si cultura a secretului, nu in Parlamentul Romaniei! Adevarul este dusmanul PSD! Raspunsurile ministrului Carmen Dan in fata Comisiei de aparare sunt clasificate la decizia PSD. Raspunsurile pe care le asteapta romanii despre represiunea din 10 august sunt ascunse de ei pentru ca asa vor politrucii PSD crescuti in scoala secretului. O aberatie! Dupa ce Carmen Dan si Jandarmeria au clasificat in mod abuziv raportul privind evenimentele din 10 august - si USR va contesta aceasta decizie in instanta - audierea lui Carmen Dan… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

