Dan Barna are un nou dosar la DNA. Reacția USR-PLUS Procurorii DNA ancheteaza un nou dosar care il vizeaza pe Dan Barna, la sesizarea Departamentului de Lupta Antifrauda. Este vorba despre proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, proiect care i-a aparținut co-președintelui USR PLUS și soției sale. Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a confirmat marți, pentru Digi24, ca a trimis dosarul la DNA. „In urma verificarilor efectuate in cazul proiectului „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural” (POSDRU/135/5.2/S/125782 – cod SMIS 51031), avand ca beneficiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

