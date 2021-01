Dan Barna anunță examene ”pe bune” pentru inspectori și directorii de școli: Tribalismul politic trebuie înlocuit cu măsuri sistemice reale ”Primesc de doua zile sute de mesaje cu proteste, reproșuri, nemulțumiri sau intrebari despre inlocuiri și numiri de noi directori de școli prin aproape toate județele țarii. Da, in aceste zile expira mandatele a peste 8000 de directori de școli. Da, cele mai multe mandate sunt prelungite, cum e și firesc in mijloc de an școlar, dar se pare ca spre 1000 de directori sunt inlocuiți din cele mai variate motive sau pretexte. Pentru unele școli aceste inlocuiri erau inerente și posibil sa fie benefice, pentru foarte multe altele insa aceste inlocuiri intempestive au creat un sentiment justificat de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman susține ca Violeta Alexandru a fost unul dintre cei mai buni ministri din Guvernul PNL și spune ca nu întelege de ce a fost schimbata din functia de ministru al Muncii. Roman - unul dintre liberalii care l-au criticat pe Ludovic Orban pentru modul în care a negociat…

- PSD subliniaza ca presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a negociat "un scaun doar pentru el" - sefia Camerei Deputatilor. "Pe modelul unui alt Ludovic celebru ('dupa mine, potopul'), Orban si-a negociat un scaun doar pentru el - sefia Camerei Deputatilor. In rest, a fost de acord cu nasterea Guvernului…

- ”Orban și-a negociat un scaun doar pentru el”, spun reprezentanții PSD despre negocierile pentru formarea noului guvern PNL, USR-PLUS, UDMR. „Pe modelul unui alt Ludovic celebru (<<Dupa mine potopul>>), Orban și-a negociat un scaun doar pentru el - șefia Camerei…

- ”Incompetenta dauneaza grav democratiei”, a scris copresedintele USR PLUS Dan Barna, pe Facebook, referindu-se la cele 14.000 de voturi ale cetatenilor români din diaspora care nu au mai ajuns la Biroul Electoral Central.Acesta subliniaza ca este inacceptabil ca pâna la aceasta…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, anunța ca slujbele de Craciun se pot desfașura atat in interiorul, cat și in afara bisericilor cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Tanase a mai spus ca autoritațile cauta soluții pentru respectarea masurilor anti-Covid. Citește…

- „Ne intreaba multa lume cum vom colabora cu PNL la guvernare. Este simplu. Daca vor majoritate cu USR, si nu cred ca-si mai permit sa-si bata joc de romani cu inca un USL, sunt cateva conditii. Una dintre ele este retragerea din prim-plan a unor iordachi ca Florin Roman. O alta conditie este ca trebuie…

- "Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv. Starea mea de sanatate este una buna, insa voi ramane izolat. Am luat legatura cu toate persoanele cu care m-am aflat in proximitate…