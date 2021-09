Dan Barna anunță demisiile miniștrilor USR din Guvern Liderul USR, Dan Barna, susține ca la inceputul saptamanii viitoare miniștrii USR vor demisiona din Guvern, asta pentru ca s-a pornit pe drumul moțiunii de cenzura. ”Nu s-a discutat despre asta, dar evident ca la inceputul saptamanii viitoare ne vom depune și demisiile, odata ce a inceput procedura cu moțiunea de cenzura. Florin Cițu nu mai are sprijinul politic al USR-PLUS”, a spus Dan Barna. ”Nu mai putem sa lucram cu premierul Florin Cițu pentru ca nu mai inspira incredere, de doua trei ori am vorbit niște lucruri și apoi le-a incalcat. Noi nu vrem sa intram in jocurile politice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anuntat, vineri seara, dupa sedinta Coalitiei, ca USR PLUS a depus motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu si ca la inceputul saptamanii viitoare ministrii USR PLUS isi vor depune demisiile. Anuntul a fost facut dupa ce, in sedinta Coalitiei, Barna si Ciolos le-au spus celor de la…

- Membrii Coaliției reuniți vineri seara in ședința pentru negocieri privind guvernarea nu au ajuns la un consens. Dan Barna și Dacian Cioloș i-au cerut demisia lui Florin Cițu, amenințand cu moțiunea de cenzura. Premierul a ripostat, spunandu-le ca ii va scoate de la guvernare daca vor alege acest demers.…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce ‘calea eleganta’ si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Liderul USR-PLUS, Dan Barna a anunțat joi ca toți parlamentarii partidului au semnat moțiunea de cenzura inițiata miercuri seara la grupul parlamentar al partidului. De altfel, liderii USR-PLUS au refuzat propunerea premierului de a face o noua nominalizare la ministerul Justiției. Singura persoana…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, are propriul plan in tot acest scandal politic și vede o posibilitate de a-l da jos pe Florin Cițu cu mana PSD, USR-PLUS și a unor parlamentari din PNL. Surse politice ne-au explicat faptul ca Ludovic Orban ”se teme” ca nu-și poate ține susținatorii in frau, iar…

- Secretarii de stat ai miniștrilor USRPLUS ar fi fost somați de premierul Florin Cițu sa participe la ședința de Guvern de miercuri seara, potrivit unor surse din cadrul USRPLUS. „Secretarii de stat ai miniștrilor USR sunt amenințați de Cițu daca nu se prezinta la ședința de guvern. Este ilegal, nu au…

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca, in acest moment, nu se pune problema ca vreun ministru sa fie remaniat, iar conform protocolului, un nou ”caz Vlad Voiculescu”, nu se mai poate repeta. Barna a explicat ca a discutat cu Florin Cițu și nu este avuta in vedere o remaniere. ”Nu a existat niciun…