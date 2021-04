Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR și vicepremier a avut o intalnire cu președintele Romaniei - Klaus Iohannis, la Sibiu, spun surse USR-PLUS.Cei doi oficiali au avut discuții cu privire la situația politica actuala generata de demiterea ministrului Sanatații - Vlad Voiculescu, urmata de retragerea sprijinului…

- Vicepremierul Dan Barna precizeaza ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, are sustinerea Aliantei USR PLUS in proportie de 101% si ca transparenta face parte dintr-o buna guvernare. Un mesaj asemanator a fost transmis și de copreședintele Alianței, Dacian Cioloș.

- Vicepremierul Dan Barna se pregateste deja pentru alegerile prezidentiale care vor urma peste trei ani. Liderul USR a declarat ca primul pas este acela de a candida la presedintia partidului rezultat din fuziunea USR-PLUS. Cat despre o candidatura la prezidentiale, Barna a spus ca va face asta, "cum…

- Vicepremierul Dan Barna se pregatește deja pentru prezidențialele din 2024. Liderul USR, Dan Barna, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca primul pas este acela de a candida la funcția de președinte al noului partid rezultat din fuziunea USR PLUS și ca alegerile interne ar putea avea loc…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca in urmatoarele saptamani intentia este ca in Legislativ sa fie eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor, apoi va urma o modificare a Codului administrativ pentru abrogarea pensiilor speciale pentru primari. El a adaugat ca in ceea ce priveste alte categorii…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat marti ca, la acest moment, obiectivul Guvernului este sa aprobe si sa transmita in Parlament, saptamana viitoare, proiectul bugetului de stat pentru 2021, intr-o varianta care prevede un deficit de 7% - 7,2%. "Obiectivul, la momentul acesta,…

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca fiecare companie de stat are propriile planuri de reorganizare si Romania trebuie sa se incadreze, in 2021, intr-un deficit bugetar de maxim 7,2%, ceea ce ar putea duce si la disponibilizarea unor angajati care lucreaza in sistemul public.