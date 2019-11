Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna s a aflat, ieri, intr o vizita electorala la Constanta. El a stat de vorba cu alegatorii si s a fotografiat cu constantenii. Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale considera ca spiritul lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot si se numeste Viorica Dancila. Luni in Parlament a fost…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, spune ca "spiritul" lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot si se numeste Viorica Dancila, candidatul PSD. Barna crede ca este timpul sa fie sanctionat prin vot un partid care in ultimii 30 de ani aproape ca a scos Romania din Europa si care…

- "Ieri a fost un rezultat grozav, am scapat, a fost o motiune de cenzura si am reusit sa investim noul guvern si am scapat de Guvernul Dancila. Dar scaparea de PSD-ism, scaparea de spiritul lui Liviu Dragnea se face si duminica la vot pentru ca spiritul lui Liviu Dragnea e pe buletinul de vot, se…

- "Prin votul de astazi din Parlament se incheie o perioada neagra din istoria recenta a Romaniei. O perioada in care Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Darius Valcov, Catalin Radulescu, Florin Iordache, Carmen Dan si altii asemenea si-au batut joc de romani si de Romania! S-au (si ne-au) facut de ras in…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu a declarat, vineri, la Bistrița ca este dezamagit ca principala tema a campaniei electorale este legata de criza politica și ca Viorica Dancila, Klaus Iohannis și Dan Barna refuza sa participe la o dezbatere pe proiecte, conform Mediafax.Citește…

- "Presedintele Iohannis va avea guvernul sau. Prin negocieri, se poate schimba sensibil majoritatea parlamentara. Nu e loc de speculatii. Guvernul a cazut la dorinta presedintelui Iohannis, principalul motor al acestei prabusiri guvernamentale. Domnia sa este cel responsabil acum de formarea noului…

- Raluca Turcan considera ca Viorica Dancila ocupa abuziv scaunul de la Palatul Victoria. "Cred cu tarie ca azi ne adresam pentru ultima oara unui premier nelegitim care a calcat in picioare așteptarile unei țari intregi de a merge spre Europa, și nu spre anii 90. Toți cei amenințați aveți posibilitatea…

- Reclama politica se vinde la colt de strada in aceste zile de precampanie electorala. Marile bulevarde din Constanta sunt impanzite de afise electorale de mai bine de doua saptamani. Din toate directiile, trei dintre candidatii la alegerile prezidentiale ne zambesc increzatori. Viorica Dancila ne transmite…