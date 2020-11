Dan Barna anunță că are COVID-19 ​​Liderul USR, Dan Barna, a anunțat joi ca are COVID-19. El spune ca starea sa este buna și ca se va autoizola.



Barna a facut anunțul pe Facebook:

"Am aflat în aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit în urma unui test pe care l-am facut preventiv înaintea unui eveniment la care urma sa particip zilele urmatoare.Starea mea generala e buna și voi petrece urmatoarele zile în autoizolare. Voi continua sa fiu prezent oriunde va fi nevoie de mine în masura în care pot face acest lucru online.Aveți grija de voi și ai voștri și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

