Dan Barna anunţă că are COVID-19: Starea mea generală e bună Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca are COVID-19, precizand ca starea sa generala e buna si ca va petrece urmatoarele zile in autoizolare.



"Am aflat in aceasta dupa-amiaza ca am contractat COVID-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut preventiv inaintea unui eveniment la care urma sa particip zilele urmatoare. Starea mea generala e buna si voi petrece urmatoarele zile in autoizolare. Voi continua sa fiu prezent oriunde va fi nevoie de mine in masura in care pot face acest lucru online. Aveti grija de voi si ai vostri si respectati cu strictete regulile de protectie.

Sursa articol: agerpres.ro

