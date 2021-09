Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. „Mi-as dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament, acest bloc solidar Florin…

- irourile Permanente ale celor doua Camere s-au reunit pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. In schimb s-a decis trimiterea ei la comisii pentru analizarea semnaturilor, dupa ce liberalii au semnalat mai multe vicii de procedura. …

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…

- Marcel Ciolacu vine cu un atac subtil, dar totodata cu direcție la adresa premierului Florin Cițu, enumerand situațiile in care acesta ar renunța la conducerea Partidului PSD pentru binele tuturor. Liderul PSD considera ca nu Ludovic Orban ar fi dezvaluit secretele rușinoase ale premierului, insa acesta…