- Dan Barna a declarat ca in cazul in care va porni urmarirea penala impotriva sa se va retrage. Acesta a precizat și ca a solicitat nota de constatare de la DLAF, care a confirmat ca a trimis dosarul la DNA. Vicepremierul Dan Barna e reclamat la DNA pentru posibila savarșire a unor fapte penale. "Daca…

- Stefan Cojocnean, un cunoscut campion de sporturi extreme din Timisoara, alaturi de alti cativa cetateni vor depune o plangere penala impotriva lui Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, merge joi la DNA pentru a da declarații cu privire la o plangere penala depusa in 2019 in care acuza ilegalitați cu privire la PUZ Sector 3: „Erau zeci de hectare de teren carora, nelegal, li se schimba destinația din spațiu verde in spațiu construibil”.…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat joi pe contul sau de Facebook ca a primit „o invitație” din partea Departamentului de Lupat Anti-Frauda (DLAF) pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenoriala pe care a desfașurat-o inainte de a intra in politica”. Ar fi vorba chiar despre unul dintre…

- Noul coordonator al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 este fostul prefect de Cluj, Mircea Abrudean. Acesta a fost numit recent secretar general adjunct al Guvernului și va coordona din cadrul SGG activitatea CNCAV, scrie presa locala. Publicația…