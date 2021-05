Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca a solicitat la nivelul coalitiei accelerarea activitatii in grupul de lucru care pregateste legile justitiei, exprimandu-si speranta ca peste aproximativ o saptamana sa fie agreata o forma care sa fie prezentata in Parlament. "Am solicitat in cadrul…

- Legile justiției propuse de Stelian Ion nu au agitat apele doar în Coaliție. Nici președintele Klaus Iohannis nu este mulțumit de felul în care au fost puse pe agenda. Șeful statului spune ca nu a existat dezbaterea necesara și nu este de acord nici cu o diminuare a atribuțiilor prezidențiale…

- Premierul Florin Citu a declarat ca a solicitat o informare privind grupul de lucru care ar exista la nivelul Ministerului Sanatatii si care ar cerceta raportarea deceselor din cauza COVID-19, insa a aflat ca acest grup de lucru nu exista.

- Analiza propunerilor privind modificarea sistemului de pensii speciale va incepe probabil saptamana viitoare in cadrul grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coalitiei de guvernare, a transmis, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook. "Punctele…

- Președintele USR, Dan Barna, respinge o posibila solicitare de demisie din partea liberalilor pentru ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa scandalul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor. Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, la Parlament, ca soluția tensiunilor din Coaliție „este dialogul”,…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu ar fi nemulțumit de propunerea facuta de Stelian Ion pentru legile justiției, așa cum se zvonea in presa. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul secret, Justiția, Academia,…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre erodarea imaginii Coaliției și despre cum „se faulteaza unii pe alții”. In opinia gazetarului, mișcarile miniștrilor Vlad Voiculescu și Stelian Ion „ sunt o forma de șantaj”. „Unii ințeleg sa coopereze, alții, nu! Alții, practica vanatoarea de imagine…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat luni, ca Biroul Politic National al partidului a validat prefectii si suprefectii care urmeaza sa fie decisi de catre Guvern, saptamana viitoare, in baza discutiile avute la nivelul coalitiei. „Noi am finalizat in cadrul Biroului Permanent al PNL validarea…