Stiri pe aceeasi tema

- "Am spus in numeroase interviuri ca sunt complet disponibil si vreau sa clarific orice chestiune legata de activitatea antreprenoriala pe care am desfasurat-o inainte de a intra in politica. In aceste zile solicitarea mea a dat roade si am primit o invitatie de la DLAF pentru, si citez, «furnizarea…

- Vicepremierul Dan Barna anunța, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a fost chemat la Departamentul de Lupta Anti-Frauda pentru explicații in legatura cu proiectele de incluziune sociala pe bani europeni gestionate inainte ca acesta sa intre in politica.

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a scris, joi, pe Facebook, ca a primit o invitație din partea Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF) pentru a da informații „in legatura cu activitatea desfașurata in cadrul proiectului” derulat pe fonduri europene de fosta sa companie – Grupul de Consultanța…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat joi pe contul sau de Facebook ca a primit „o invitație” din partea Departamentului de Lupat Anti-Frauda (DLAF) pentru a furniza informații despre „activitatea antreprenoriala pe care a desfașurat-o inainte de a intra in politica”. Ar fi vorba chiar despre unul dintre…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, joi, pe contul sau de Facebook, ca a fost chemat la Departamentul de Lupta Anti-Frauda (DLAF), pentru a furniza informații legate de proiectele europene pe care le-a gestionat...

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat astazi ca a fost invitat de catre Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF ca sa furnizeze informatii in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul unui proiect aflat in verificare.

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca este prematura o discutie despre o remaniere guvernamentala, mentionand ca, in acest moment, coalitia este "stabila", iar fiecare partid este responsabil de performanta si activitatea ministrilor sai. "Vad ca aceasta intrebare revine. Premierul…

- Vrancart Adjud, producatorul vrancean de carton ondulat si hartie igienica, a primit la finele anului trecut aprobarea pentru un ajutor de stat de maxim 40 milioane lei pentru investitii intr-un proiect de reciclare a deseurilor de tip “green field” in valoare totala de 17 milioane de euro. Ajutorul…