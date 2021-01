"Am gasit in presedintele Klaus Iohannis un sustinator si un aliat in lupta noastra pentru a promova reforme reale in zona de infrastructura si a companiilor de stat din acest sector. In intalnirea pe care am avut-o azi la Cotroceni, alaturi de colegul meu Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, i-am spus presedintelui ca, din punct de vedere al infrastructurii de transport, una dintre prioritatile actualului guvern va fi reconditionarea si modernizarea cailor ferate, astfel incat trenul sa redevina una din optiunile preferate ale romanilor", a scris Dan Barna, joi seara, pe Facebook. El a adaugat…