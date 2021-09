Ședința coaliției de guvernare s-a incheiat rapid, in circa o ora, timp in care ambele tabere, PNL și USR Plus, și-au susținut pozițiile anterioare. Practic, nu a fost vorba de nicio negociere. Urmeaza moțiunea. Copresedintele USR PLUS Dan Barna a precizat vineri ca, in cadrul negocierilor din coalitia de guvernare, fiecare formatiune si-a mentinut punctul de vedere, fara a se ajunge la un acord pentru a continua colaborarea. “Tocmai a fost depusa motiunea de cenzura”, a aratat Barna intr-o declaratie sustinuta la Palatul Parlamentului. El a mentionat ca ministrii USR PLUS isi vor depune demisia…