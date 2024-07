Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana are in vedere boicotarea unei reuniuni a ministrilor de externe la Budapesta dupa mania suscitata de vizita premierului ungar Viktor Orban la presedintele rus Vladimir Putin, au declarat luni o serie de diplomati. Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intentioneaza sa impiedice…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost nominalizat ca vicepreședinte al Parlamentului European (PE) din partea Grupului socialiștilor europeni din Parlamentul European. Votul decisiv, mai mult o formalitate, va fi dat saptamana viitoare in plenul noului Parlament ales in iunie 2024. ”Sunt onorat…

- In luna mai, importurile oficiale de gaze naturale din Rusia au depasit in Europa livrarile din SUA, desi marile puteri din UE sustin pe hartie ca Rusia trebuie izolata, in mod real asta nu prea se mai intampla, informeaza Mediafax.

- Dialogul dintre Rusia și Romania privind rezoluția Parlamentului European (PE) prin care se cere Federației Ruse sa-și returneze aurul Romaniei este imposibil din cauza politizarii subiectului, trebuie inchis. Aceasta opinie a fost exprimata de reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru cooperare…

- Instituțiile UE iși joaca rolul in apararea alegerilor europene din 6-9 iunie impotriva dezinformarii și a manipularii informațiilor care vizeaza democrația europeana. Alegerile europene sunt unul dintre pilonii democrației europene. Instituții, autoritați, actori ai societații civile și verificatori…

- In timp ce instituțiile europene indeamna oamenii sa iasa la vot, pentru mulți care nu au un adapost acest lucru nu este posibil. Parlamentului European i s-a cerut sa revizuiasca necesitatea unei dovezi a adresei ca o condiție pentru a vota, dar pentru aceste alegeri schimbarea va veni prea tarziu,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan afirma, vineri, ca agricultura din Romania s-a dezvoltat cu ajutorul fondurilor europene, in ultimii 17 ani intrand in tara 40 miliarde de euro pentru acest domeniu. Muresan anunta ca, pentru bugetul din 2024, s-au obtinut 60 de milioane de euro pentru tinerii…

- Vladimir Putin le-a ordonat reprezentanților Guvernului rus sa construiasca relații solide cu vecinii Rusiei. Apelul vine dupa ce duminica liderul de la Kremlin a efectuat mai multe modificari de cadre in posturile cheie din stat.