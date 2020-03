Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca ceea ce s-a intamplat cu depunerea mandatului de catre Florin Cițu este ”o rușine, un circ”, in condițiile in care peste Romania s-a așternut criza coronavirusului.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa diasporei: Nu suntem egali! Cand va pișați…

- Coronavirusul in Romania impune instalarea unui guvern cu puteri depline și ieșirea cat mai rapida din interimat, a spus liderul USR Dan Barna. Chiar daca are rezerve cu privire la unii din miniștrii Cabinetului Cițu, Dan Barna indeamna toți politicienii sa puna interesul public inaintea celui politic…

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca România are nevoie de un guvern stabil care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate și autoritate situația generata de raspândirea coronavirusului. El spune ca, deși USR are în continuare rezerve fața de unii dintre membrii cabinetului propus de…

- Președintele USR, Dan Barna, s-a intalnit, luni, cu președintele PNL, Ludovic Orban și cu premierul desemnat, Florin Cițu.La ieșirea de la aceasta intrevedere, Dan Barna a precizat: ”A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala…

- "Am dat curs invitatiei premierului desemnat si presedintelui PNL pentru consultari in ceea ce priveste constituirea unei majoritati. A fost o discutie destul de sintetica legata de acest subiect. Lucrurile sunt in logica decisa de Curtea Constitutionala si de presedinte in consultarile pe care le-am…

- DINAMO - FCSB 2-1 // Peluza Roș-Albastra a reacționat dur dupa infrangerea vicecampioanei din Derby de Romania. Ultrașii steliști au taxat prestația echipei favorite și au amendat atitudinea jucatorilor din meciul disputat duminica seara pe Arena Naționala. PRA: „2, 3 staruri fac figurație pe teren”…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu scrie pe Facebook ca UDMR, „preocupat brusc de soarta surzilor maghiari din Romania”, a blocat o lege fara sa știe ca Limba semnelor nu e o limba vorbita.Saftoiu distribuie un mesaj potrivit caruia persoanele „surdo-mute de etnie maghiara” sunt rugate sa il caute…

- ”Asteptam sa vedem pozitia premierului, oscilanta, pe ceea ce priveste majorarea pensiilor in toamna.Este cumva o confirmare a mesajului pe care Consiliul Fiscal l-a dat, ca Romania va avea probleme foarte mari de pastrare a echilibrelor macroeconomice, este inca o confirmare a faptului ca este necasara…