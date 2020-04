Stiri pe aceeasi tema

- Cei dragi sunt departe anul acesta, de Paște, astfel ca o urare venita din suflet e cel mai frumos cadou. Am alcatuit pentru tine o selecție cu mesaje de trimis cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Hristos A Inviat!

- Fie ca Invierea Domnului Iisus Hristos – Sfintele Pasti sa va aduca liniste sufleteasca, sanatate si bucurii. Hristos a Inviat! Dragi cetațeni de toate varstele, fac un apel la responsabilitate din partea fiecaruia dintre dumneavoastra cu rugamintea de a ramane acasa in aceasta perioada. Este un moment…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care ii indeamna pe romani sa lase la o parte, in sambata de dinaintea Pastelui ortodox, "problemele si supararile" si le ureaza "sarbatori linistite si fericite" in asteptarea unor vremuri mai bune.…

- Dragi maramureșeni, Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru noi o sarbatoare speciala. Suntem puși in fața unei provocari dar care nu ne va impiedica sa respectam tradiția in spiritul și conceptul celei mai importante sarbatori a creștinitații, din caminul fiecarei familii, de acasa. Lumina Invierii…

- Chiar daca virusul ne forțeaza sa ne schimbam complet perspectiva asupra Sarbatorilor, mahnindu-ne chiar, Redacția Special Arad ureaza cititorilor catolici Paște Fericit, iar celor ortodocși, de...

- Ministrul Afacerilor Interne face un apel catre romanii din diaspora care doresc sa vina acasa de Paste.”Fac un apel catre frații noștri din Diaspora, care vor sa ajunga in țara in urmatoarele zile, cu ocazia sfintelor sarbatori de Paște. Aici vom fi obligați sa va invitam sa locuiți, 14 zile,…

- Presedintele USR, Dan Barna, solicita Guvernului sa ia urgent masuri pentru descurajarea adunarilor in locuri publice pentru ca siguranta si sanatatea publice sunt "mai presus de orice" in aceste zile. "Solicit Guvernului sa ia de urgenta masuri pentru descurajarea adunarilor in locuri…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca nu a avut nicio problema cu colegii sai, Claudiu Manda și Mihai Tudose, din cauza faptului ca participa la Convenția Naționala a Pro Romania. Ciolacu a spus ca in sala de la Pro Romania vede mulți foști colegi și le-a spus acestora: ”Hai, treceți odata…