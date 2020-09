Dan Barna a votat "pentru oameni noi în politică" Liderul USR, Dan Barna, a votat la Sibiu, duminica, la alegerile locale, pentru "oameni noi în politica&".

Barna a adresat îndemnuri de prezența la vot, "un proces sigur, cu riscuri minime&", în contextul epidemiei de coronavirus.

"Astazi putem sa decidem care sunt oamenii care vor avea grija de bunici, de copii, de școala, de drumuri, de canalizare, de toate aceste prioritați despre care doar vorbim odata la patru ani și care în puține locuri se întâmpla&", a spus liderul USR, citat de Mediafax. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

