Dan Barna a votat impreuna cu toata familia: Astazi, Romania decide cum va arata turul doi si daca vom avea dezbateri (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, a votat la Sibiu, impreuna cu familia. „Am votat la finalul unui proces la care romanii au inteles care este miza acestor alegeri si care se se implica generatia nascuta dupa 1989. Am venit la vot impreuna cu familia mea, cu parintii mei, cu…

- Candidatul PMP la prezidențiale, Teodor Paleologu, a declarat, duminica, dupa ce și-a exercitat dreptul de vot, ca a votat „pentru” o Romanie a respectului intrucat in primul tur de alegeri pentru funcția de președinte al Romaneiei se voteaza „pentru” și nu „impotriva”. „Am votat intr-un…

- Dan Barna a avut un mesaj pentru generatia tanara. "Am votat la finalul unui proces la care romanii au inteles care este miza acestor alegeri si care se se implica generatia nascuta dupa 1989. Am venit la vot impreuna cu familia mea, cu parintii mei, cu fratii mei. Mesajul meu este simplu, luati-va…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna a votat la Sibiu, in jurul orei 10:00 impreuna cu soția sa. Candidatul USR-PLUS la prezidențiale indeamna romanii la vot și susține ca ștampila de azi este puterea pe...

- Candidatul PMP la prezidențiale, Theodor Paleologul, a declarat, duminica, dupa ce și-a exercitat dreptul de vot, ca a votat „pentru” o Romanie a respectului intrucat la primul tur de alegeri pentru funcția de președinte al Romaneiei se voteaza „pentru” și nu „impotriva”.Am votat intr-un liceu…

- Liderul USR, Dan Barna, a mers la vot. Acesta s-a declarat extrem de optimist la ieșirea de la urne și le-a cerut tinerilor sa iasa la vot.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu Ludovic Orban: Am votat impotriva taierilor de pensii și salarii și a austeritații "Am votat la finalul…

- Liderii USR din Timiș, respectiv Timișoara au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale pentru o Romanie schimbata, duminica, la ora 10, la secția 115 din Școala Gen. 30. Cristian Moș, președintele USR Timiș, susține ca a votat pentru ca la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989…

- Candidatul aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, Dan Barna, s-a aflat vineri, 1 noiembrie, in Baia Mare, unde a facut o vizita in Piata Izvoarele, dar si la doi agenti economici importanti ai orasului. Ultima oprire a fost in Piata Revolutiei, unde Barna a facut si cateva declaratii…