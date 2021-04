Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna il acuza pe Florin Cițu de tradare, susținand ca acestia și-a pregatit o lovitura spectaculoasa prin demiterea șoc a lui Vlad Voiculescu. In mesajul sau, transmis cu puțin timp inainte de miezul nopții, Barna subliniaza faptul ca premierul a refuzat discutarea și gasirea unor…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de desemnare a lui Florin Vasile Cițu, prim-ministru, ca ministru interimar la Ministerul Sanatații. Preluarea portofoliului Sanatații de catre premier survine dupa ce vicepremierul Dan Barna a refuzat oferta de a devein ministru interimar al Sanatații dupa…

- Decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial. Voiculescu a fost revocat din functie de premierul Florin Citu. Prim-ministrul anunta ca interimar la conducerea MS va…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat revocarea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu, vicepremierul Dan Barna a declarat ca Florin Cițu i-a comunicat decizia „unilaterala”, fara ca premierul sa il consulte in prealabil. „A fost o decizie unilaterala și imatura politic, care ridica foarte mari…

- Dan Barna susține declarații miercuri dupa-amiaza dupa ședința USR-PLUS. In ședința de urgența de la USR-PLUS s-a decis continuarea guvernarii, cu condiția retragerii lui Florin Cițu din funcția de premier.

- Liderii USR-PLUS se întâlnesc într-o ședința de urgența dupa ce premierul l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, dupa o discuție cu Dan Barna. Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este nejustificata și reprezinta un act de agresiune în coaliție…

- Miercuri, 14 aprilie, Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de ministru al Sanatații. Decizia a venit dupa o intalnire intre primul Florin Cițu și liderul USR PLUS Dan Barna, acesta din urma asigurand și interimatul funcției. „Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele…

- PSD intenționeaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere…