Dan Barna a plecat cu "arme" și bagaje din Guvern Vicepremierul Dan Barna a plecat cu bagajele și cu consilierii din Guvern, imediat dupa declarațiile lui Florin Cițu și ale liderilor PNL care au anunțat ca nu renunța la funcția de premier. Barna a așteptat sa vada decizia liderilor PNL, in speranța ca Florin Cițu iși da demisia din funcția de premier.

