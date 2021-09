Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- UPDATE Ora 20.00. Klaus Iohannis nu mai ajunge la intalnirea de la Vila Lac. Dupa scrisoarea publica a celor 67 de lideri PNL care il susțin pe Florin Cițu, in care se face apel la decența și la declarații mai puțin acuzatoare din partea președintelui PNL Ludovic Orban, Klaus Iohannis se face mediator…

- Dupa scrisoarea publica a celor 67 de lideri PNL care il susțin pe Florin Cițu, in care se face apel la decența și la declarații mai puțin acuzatoare din partea președintelui PNL Ludovic Orban, Klaus Iohannis se face mediator și ii cheama pe certareți la Vila Lac. Surse politice au declarat ca marți…

- Premierul Florin Citu ar fi fost convocat la Palatul Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis, joi, 12 august, spun surse din mass- media. Chemarea ar avea legatura cu arestarea premierului roman in SUA pentru conducerea unui autoturism sub influenta alcoolului. Episodul a avut loc in anul 2000,…

- Vicepremierul Dan Barna a recunoscut, vineri, ca exista in prezent „un blocaj” in coalitia de guvernare. Copresedintele USR PLUS a admis, astfel, ca acuzația președintelui Klaus Iohannis cum „ca sunt multe lucruri care nu functioneaza in coalitia aflata la guvernare” este fundamentata, insa identifica…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a fost prezent la la lansarea albumului trupei Lunatic cu piesa ”Fericiti in Romania” care cuprinde versuri precum ”Daca era Dan Barna presedinte, nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la saracie si traiam fericiti in Romania”. Barna a declarat ca totul a fost o surpriza…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…