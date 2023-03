Dan Barna a discutat cu delegația parlamentară austriacă despre aderarea României la Schengen Potrivit unui comunicat al USR, Dan Barna, a discutat cu delegația parlamentara austriaca despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, „cu accent pe refuzul profund injust exprimat de Austria la Consiliul JAI din decembrie 2022 și pe soluțiile ce pot fi gasite pentru deblocarea situației”. „In contextul unei Rușii care investește masiv in retorica antieuropeana, gestul cancelarului austriac Karl Nehammer nu a facut decat sa alimenteze masiv aceasta retorica. Subiectul migrației, important pentru Austria, nu poate fi acceptat ca pretext pentru sancționarea Romaniei pentru o responsabilitate care… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

