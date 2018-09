Stiri pe aceeasi tema

- „Dragostea din tei” este cu siguranța unul dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, o piesa care a facut o lume intreaga sa fredoneze in limba romana și care s-a situat pe locul intai in topurile din peste 30 de țari.

- „Dragostea din tei” este cu siguranta unul dintre cele mai cunoscute hit-uri mondiale, o piesa care a facut o lume intreaga sa fredoneze in limba romana si care s-a situat pe locul intai in topurile din peste 30 de tari. Compusa si produsa de Dan Balan, piesa este acum dusa mai departe: artistul continua…

- Festivalul Roman de la Calugareni, care s-a organizat timp de cinci editii la castrul si la vicusul roman din aceasta localitate, a fost transformat in acest an in Ziua Arheologiei pentru a nu-si pierde continuitatea, din cauza lipsei finantarii, au spus marti, intr-o conferinta de presa, reprezentanti…

- Scrutinul electoral local in municipiile Chisinau si Balti s-a transformat, pe neobservate, in campanie electorala pentru alegerile parlamentare. Politologul Boris Sapovalov considera ca partidele PAS si PPDA au preluat valul protestelor si organizeaza actiuni pentru a-i aminti electoratului despre…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Asistam la o mare disputa. Care, din cand in cand, devine isterica. Și, in orice caz, e dramatica. Pentru ca tema este nici mai mult nici mai puțin decat suspendarea și demiterea președintelui Romaniei. Disputa este generata de duplicitate. Iar duplicitatea este consecința…

- Dragostea exista, dar dureaza putin. O confirma datele statistice, potrivit carora, în țara noastra, la fiecare doua casnicii revine un divorț. Și daca unii parteneri decid sa se separe dupa 10 sau 15 ani de casnicie, alții realizeaza ca dragostea nu este nici pe departe veșnica la niciun an…

- Turneul semifinal al juniorilor A1 de la Pitești s-a transformat intr-un duel intre Sporting Pitești (campioana en titre) și… CS Zlatna, dupa retragerile altor doua echipe, Magura Cisnadie (Sibiu) și ACS Nemere Ghelința (Covasna), care au invocat distanța pana la locul de disputare și costurile financiare…