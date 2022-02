Dan Bălan a rămas blocat în zonă de război! Caută cu disperare o cale să plece Dan Balan a ramas blocat in zona de razboi! Solistul, care filma pentru un popular show difuzat pe un canal ucrainean cauta cu disperare o cale aeriana sa plece din Kiev insa nu a reușit. Cantarețul basarabean nu se incumeta sa plece pe cale rutiera dat fiind amenințarea de atac aerian și restricțiile de circulație, mai ales pe timp de noapte. Dan Balan traiește pe propria-i piele momentele critice generate de ofensiva militara rusa in Ucraina. Țara in care s-a instalat stare de urgența iar cozile de la granițe fiind colosale. Sean Penn, surprins de bombardamente in Ucraina. Se afla la Kiev Dan… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

