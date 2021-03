Stiri pe aceeasi tema

- Laura Micovschi și Cosmin Andreica sunt in culmea fericirii. Superba prezentatoare TV de la Antena Stars și soțul sau, pe ultima suta de metri inainte de a deveni parinți. Cum se pregatesc pentru venirea pe lume a celui mic? Dezvaluirile celor doi la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, continua dezvaluirile bomba la adresa Biancai Dragușanu, la ”Xtra Night Show” de la Antena Stars. Dupa ce a acuzat-o pe Bianca Dragușanu ca doar s-a folosit de ea pentru a se razbuna pe Alex Bodi, acum blondina face noi declarații bomba. Iulia Salagean o…

- Scena de groaza s-a produs la inceputul lunii ianuarie, in comuna Frumosu, judetul Suceava. In inregistrarea video facuta in locuinta familiei se vede cum barbatul isi tranteste cu salbaticie fiul de pamant si il loveste apoi in repetate randuri cu o scandura, sub privirea mamei care in tot acest timp…

- Inceputul lunii februarie vine cu vești mari in lumea mondena! Razvan Fodor și soția sa, parinți pentru a doua oara? Primele declarații ale prezentatorului de la ”Burlacul” despre sarcina Irinei.

- La inceputul anului 2021, Gabriel Cotabița (65 de ani) a fost diagnosticat cu COVID-19 și internat in spital. Anunțul imbolnavirii a fost facut atunci de fiica lui Aela la Antena Stars. Gabriel Cotabița, dupa vindecarea de COVID-19: „A fost o forma ușoara” Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea,…

- S-au cunoscut in cadrul unei emisiuni matrimoniale, iar de atunci sunt suflete pereche! Berna și Philip, pregatiți sa devina parinți? Dezvaluirile indragostiților, in platou la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Au spus totul despre planurile de viitor!

- Dezvaluirile bomba continua in divorțul anului! Dupa ce Gabi Badalau a susținut ca mama copiilor sai l-ar fi „turnat” la DIICOT, controversatul afacerist a recunoscut in direct, la Xtra Night Show, ca a inșelat-o pe Claudia Patrașcanu! Iata ce a declarat acesta despre perioada in care forma un cuplu…

- Ionuț Belei a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, dupa anunțul victoriei sale in sezonul 8 Chefi la cuțite. Intervenția mentroului sau, Sorin Bontea, l-a facut pe caștigator sa izbucneasca in lacrimi.