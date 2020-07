Dan Armeanu: Impactul COVID-19 asupra economiei mondiale se va manifesta pe termen lung

Stiri pe aceeasi tema

- “Impactul pandemiei generate de virusul COVID-19 asupra economiei mondiale este semnificativ, se va manifesta pe termen lung și va depinde de intensitatea manifestarii pandemiei in perioada urmatoare.

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, a indicat posibilitatea revizuirii in scadere a estimarilor privind evolutia economiei mondiale, si a avertizat SUA si China sa nu reactiveze un razboi comercial care ar putea slabi redresarea in urma crizei provocate…

- Romania se va regasi in pole position, atunci cand motorul economiei mondiale va fi repornit dupa criza generata de Covid-19, intrucat tot mai multi investitori straini erau dispusi sa parieze pe ideile de afaceri romanesti, este de parere Bianca Tudor, fondatorul Elite Business Women potrivit Agerpres.…

- Centrul Spitalicesc Universitar (CHU) din Grenoble coordoneaza un studiu cu privire la impactul pe termen mai lung al covid-19 asupra personelor in varsta de peste 70 de ani, in contextul in care nu toti pacientii in varsta mor si al unor intrebari cu privire la ce se intampla cu supravietuitorii,…

- Economia mondiala s-a confruntat cu o criza extrem severa dupa cel de-al Doilea razboi mondial, de pe urma raspindirii COVID-19. Acest lucru a fost declarat luni, 20 aprilie, de ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi, relateaza TASS cu referire la agenția Kyodo. „Impactul asupra…

- Potrivit sursei citate, parlamentarii au aprobat un buget revizuit pentru anul ]n curs, care prevede o noua tinta de deficit fiscal, de 3% din PIB, si se asteapta ca economia bulgara sa se contracte cu 3% in acest an din cauza crizei coronavirusului."Suntem la inceputul unei crize economice imprevizibile.…