- Consilierul premierului, Darius Valcov, este protagonistul unui nou scandal provocat de publicarea unui document cu caracter confidențial. Dupa ce a publicat protocolul secret dintre SRI si PICCJ din 2016, Darius Valcov, revine cu un document cu caracter nepublic. El a postat pe pagina sa de Facebook…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a publicat pe Facebook fisa medicala personala a unui protestatar din Piata Victoriei, numindu-l „sandilau”, dupa care s-a plans ca postarea i-a fost stearsa. Sandu Matei, protestatarul in cauza, a anuntat ca il va da in judecata pe Valcov.…

- Partidul National Liberal cere demisia lui Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, dupa ce acesta a facut publica, pe Facebook, fisa medicala a unui protestatar #rezist, care arata ca omul a fost diagnosticat cu tulburari de personalitate.

- Fostul ministru PNL al transporturilor Alexandru Nazare se dezice public de acțiunile partidului condus de Ludovic Orban și argumenteaza, intr-o postare pe Facebook, de ce nu se mai regasește in politica dusa astazi de opoziție. In opinia acestuia, “atat societatea civila (ong-uri, fundații, asociații,…

- Indemnurile politicienilor la revolte in strada provoaca reacții și gesturi extreme pentru protestatarii #rezist. Un bucureștean care dorește sa participe la manifestațiile din Piața Victoriei și-a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o arma automata in mana scriind „Fara penali in funcții…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir ii raspunde in termeni duri președintelui PNL, Ludovic Orban, care l-a jignit dupa ce a parasit partidul la sfarșitul saptamanii trecute. Fostul liberal Daniel Zamfir a raspuns pe pagina sa de Facebook la insulta adusa de Ludovic Orban la adresa sa dupa ce a parasit PNL…

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut…