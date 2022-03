Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat „La vita e bella” in varianta ucraineana. O mama ii spune fetiței ei ca sunt „intr-o aventura”, dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina. Mii de mame cu copiii lor se afla printre refugiații care fug de razboiul din Ucraina cautand siguranța in țari precum Polonia, Germania, Romania,…

- Primaria din Amsterdam, renumit ca orașul florilor, a plantat, in centrul capitalei Olandei, lalele galbene și albastre, in culorile drapelului Ucrainei. “Lalele din Amsterdam in albastru și galben, in sprijinul tuturor oamenilor care sufera de razboiul din Ucraina”, apare pe pagina de Facebook I Amsterdam,…

- Șapte urși au fost salvați din Kiev și duși la noua lor casa din orașul Lviv, dupa ce au suportat o calatorie de 24 de ore. Urșii se aflau la Sanctuarul Urșilor White Rock din capitala Ucrainei, la aproximativ 2 km de aeroportul orașului. Personalul de la sanctuar a spus ca a auzit bombardamentele și…

Portavionul Charles de Gaulle va fi desfașurat in misiuni „de descurajare" și de survolare a Romaniei, Poloniei și țarilor baltice, a anunțat joi ministrul francez al Apararii la televiziunea BFMTV.

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) a transmis un mesaj catre primarii municipiilor si oraselor din Rusia pentru a interveni la autoritatile centrale sa opreasca agresiunea din Ucraina, mentionand ca acest razboi este al lui Vladimir Putin si nu al rusilor impotriva cetatenilor ucraineni. Asociatia…

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, dupa ședința CSAT pe tema invadarii Ucrainei, ca Romania are nevoie sa urmareasca doua obiective strategice: independența energetica și o finanțare mai mare a armatei.

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…