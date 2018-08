Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca a fost prezenta la sediul MAI pe 10 august, dar nu a coordonat operatiunea jandarmilor din Piata Victoriei, precizand ca in acest caz competenta de gestionare a fost in sarcina Directiei Generale a Jandarmeriei Capitalei.



"Da, acum permiteti-mi sa vorbesc ca ministru civil, care nu are atributii in coordonarea misiunilor operative, insa in aceste situatii, asa cum mi-au explicat, se ia in considerare competenta. Fiind un protest organizat in Piata Victoriei, competenta intra in responsabilitatea sau era in competenta de gestionare…