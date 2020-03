Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa (40 de ani), noul antrenor al celor de la Rapid, vorbește despre pandemia de coronavirus care a bagat spaima și in Romania: „Incepi sa te temi cand vezi numarul deceslor”, spune „Chirurgul”. „Lumea spunea la inceput ca totul e o conspirație, ca sunt exagerari de presa, ca sunt reglari de conturi…

- “Tricolori” OPINIE… Mijlocasul echipei Den Haag, Tudor Baluta, revenit in tara in urma cu 11 zile, a declarat ca in Romania oamenii par mai constienti de pericolul coronavirusului decat in Olanda, si ca masurile de preventie au fost luate mai rapid. “Virusul s-a raspandit destul de rapid si in Olanda,…

- Autoritațile din Romania s-au mobilizat rapid și au inceput o ancheta, dupa ce 1,5 milioane de echipamente de protectie au fost oprite la vama in noaptea de luni spre marți, anunta Politia Capitalei. Echipamentele fusesera cumparate de un ONG, insa nu aveau acte la vama.Citește și: Aprovizionarea…

- Fotbalistii echipei Rapid, aflati in prezent fiecare la domiciliu ca urmare a pandemiei de coronavirus, au reluat antrenamentele organizate prin intermediul unei aplicatii video, informeaza site-ul oficial al gruparii din Liga a II-a."Rapid a reluat antrenamentele in mod organizat, sub supravegherea…

- Directorul tehnic al echipei de fotbal FC Rapid, Dan Alexa, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta online, ca ii este foarte greu sa creada ca se va relua campionatul Ligii a II-a avand in vedere prognozele specialistilor conformcarora varful pandemiei de coronavirus in Romania va…

- Incep gesturile de solidaritate, dupa ce medicii au avertizat ca Romania nu dispuse de suficienta aparatura pentru ventilație in cazul celor care au deja probleme pulmonare și care risca sa ia COVID - 19 și sa aiba complicații. Comunitatea Declic contribuie cu 38.175 de euro (184.729 lei) pentru…

- Dan Alexa (40 de ani) este noul antrenor al Rapidului. „Chirurgul” s-a ințeles deja cu giuleștenii, iar actele urmeaza sa fie semnate in jurul orei 14:30. Oficial, Alexa va fi numit director tehnic, insa, in practica, rolul sau va fi cel de antrenor. Explicația: ieri, Rapid l-a dat afara pe Pancu, insa conducerea…

- Huliganii isi fac de cap in Romania, dovada si ceea ce se intamlpla in mai toate partidele nationalei de fotbal. Iar cand sportul-rege intra in „hibernare“, derbedeii din galerii merg spre alte competitii.