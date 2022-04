Stiri pe aceeasi tema

- Este informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Celebrul actor George Piștereanu s-a casatorit in secret. Ceremonia fastuoasa, parca desprinsa din basme, a avut loc la Las Vegas. Ei bine, blondina care i-a furat mințile s-a bucurat de o nunta la care alte doamne și domnișoare doar viseaza.

- „Exigent, da. Dar nu dur!” Așa se vede Gheorghe Tadici cand vine vorba despre meseria pe care o practica de 48 de ani. Antrenorul dezvaluie ca in toata cariera sa cel mai mare salariu l-a avut la Oltchim. Cu ocazia aniversarii a 70 de ani de catre Gheorghe Tadici, Gazeta Sporturilor i-a dedicat un material…

- Cezar Ouatu a fost mult timp extrem de discret cu privire la viața amoroasa, dar dupa mai bine de doi ani de relație cu Raluca Jurca a devenit mai deschis pe aceasta tema. Intr-un interviu pentru Antena Stars, artistul a dezvaluit detalii despre relația lui, dar și cum se ințelege iubita cu mama soacra.

- Este informația momentului in lumea showbiz-ului internațional! Elon Musk și Grimes au devenit parinți pentru a doua oara! Grimes a invitat acasa la ea o echipa de jurnaliști pentru un interviu. In scurt timp, de la etaj s-au auzit plansetele unui bebeluș. Ce a urmat a uimit pe toata lumea!

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt in culmea fericirii, asta dupa ce peste doua luni iubita lui va aduce pe lume primul lor copil. Antrenorul a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu burtica de gravida a partenerei sale. Iata cum arata Corina Caciuc însărcinată în șapte luni!

- Fiindca relația mergea de minune, un barbat a decis sa se casatoreasca și sa faca și copii cu femeia de care s-a indragostit. In scurt timp, acesta a facut o descoperire complet neașteptata.

- Au aparut zvonuri ca Macaulay Culkin s-a logodit in secret. Asta dupa ce iubita sa, Brenda Song, a fost surprinsa recent purtand un inel cu diamante pe deget, noteaza click.ro. Paparazzi au surprins-o pe iubita actorului din seria de filme ”Singur acasa” cu un inel de diamante pe deget. Culkin și Brenda…

- O femeie in varsta de 61 de ani și noul ei soț, in varsta de 24 de ani, planuiesc sa devina parinți cu ajutorul unei mame surogat, in ciuda diferenței de 37 de ani dintre ei. Quran McCain și soția sa, mama a șapte copii, Cheryl McGregor, din Georgia, s-au intalnit pentru prima data in 2012 intr-un fast…