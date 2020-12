Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a inceput anul cu un meci in compania Rapidului si il va incheia, de asemenea, tot cu o partida oficiala in compania „fratilor” din Giulesti. Dan Alexa si-a dorit sa vorbeasca despre derby cu cateva zile bune inainte pentru a pregati in detaliu meciul care ii poate duce pe alb-violeti…

- ASU Politehnica sta in runda a 12-a a Ligii 2, dar nu a dorit sa ramana fara joc in weekend. Dan Alexa si-a testat echipa intr-un duel cu pustii alb-violeti imprumutati la Fortuna Becicherecu Mic iar echipa sa, mai matura, s-a impus cu 3-0. Generatia 2003 pregatita de Iulian Prodana s-a descurcat destul…

- ASU Politehnica a incheiat „alb” duelul de pe „Stiinta” cu U Craiova 1948. Daca ar fi castigat, elevii lui Octavian Benga ar fi trecut peste olteni in clasament. Oaspetii au dominat partida si au avut mai multe ocazii, dar oportunitatile de a marcat au fost mai mari pe final in dreptul gazdelor, care…

- ASU Politehnica si U Craiova 1948 se intalnesc sambata intr-un adevarat derby al Ligii 2. Oltenii, desi nou promovati, au dominat startul sezonului si sunt primii clasati, dar daca vor ceda pe „Stiinta”, alb-violetii au sansa sa treaca, cel putin temporar, pe locul 1. U Craiova 1948, la fel ca ASU Poli,…

- Turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal a adus in competitie si zece echipe din Liga secunda, dar si un derby al judetului Timis. Ghiroda si Dumbravita au jucat un meci direct pentru a ajunge in turul urmator, unde vor intra si Ripensia sau ASU Politehnica. Ghiroda a eliminat doua echipe dintr-un judet…

- Gabi Balint (57 de ani) crede ca misiunea lui Cosmin Contra (44 de ani) la Dinamo este una extrem de dificila. FCSB - Dinamo e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 21:00 și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Lotul lui Dinamo este intr-o continua modificare. Cosmin Contra a adus…

- ASU Politehnica si-a continuat parcursul de invidiat in acest sezon al Ligii 2, cu o noua victorie pe teren propriu. Primul succes pe „Stiinta” din noua editie de campionat a venit in derby-ul local cu Ripensia, scor 2-0. In ciuda mai multor ocazii, elevii lui Octavian Benga s-au impus in cele din urma…

- Dupa duelul din Banatul Montan, de la Resita, pe ASU Politehnica o asteapta un nou derby maine. Alb-violetii au un moral superior concitadinei Ripensia, dupa startul de campionat impiedicat al celei din urma, dar „principalul” gazdelor, Octavian Benga,se asteapta ca elevii amicului Cosmin Petruescu…