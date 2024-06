Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa, expert GSP Live la EURO 2024, a comentat in direct performanța Romaniei, care s-a calificat in optimile EURO 2024. Echipa naționala a caștigat grupa E la EURO, dupa 1-1 cu Slovacia, și va juca in optimi. Dan Alexa se bucura ca aceasta performanța a naționalei, pentru momentele fericite pe…

- Romania a invins Ucraina, scor 3-0, in primul meci al grupei E de la Euro 2024. Prestația „tricolorilor” a primit laude din lumea intreaga. James McFadden (41 de ani), fost atacant cu 48 de meciuri și 15 goluri in prima reprezentativa a Scoției, a comentat live la BBC prestația „tricolorilor” din partida…

- Gazeta Sporturilor dedica meciurilor Romaniei de la Euro 2024 ediții speciale de GSP Live. Invitații lui Alexandru Barbu vor fi Claudiu Niculescu, Leo Grozavu, Raul Rusescu și Dan Alexa. Romania joaca, azi, de la 16:00, primul meci la Campionatul European. Infruntam Ucraina, la Munchen, in grupa E,…

- Opt ministri de externe ai Uniunii Europene au cerut UE sa interzica diplomatilor rusi sa se deplaseze liber in interiorul blocului si sa ii limiteze la tarile in care sunt acreditati, intr-o scrisoare adresata sefului politicii externe a UE, Josep Borrell, relateaza Reuters. Ministrii spun ca serviciile…

- Cinci femei au castigat lupta electorala pentru functia de primar la alegerile locale din data de 9 iunie. In total, in Argeș au fost 42 de candidate (13 de la AUR, 11 din partea PNL, 6 de la USR, 5 de la PSD, 4 candidate independente, 2 de la PUSL, 1 din partea PRO Romania). […]

- In perioada 29 aprilie – 4 mai 2024, doua cadre didactice, prof. Mazilu Mirela Florentina și prof. dr. Nistor Bogdan, au participat la Dublin, Irlanda, alaturi de alți profesori din Italia, Malta, Franța, Olanda, Slovenia, Finlanda, Slovacia și Romania, la cursul de formare continua oferit de ...

- „Misiunea de audit a vizat perioada 2016 – 2022 si s-a desfasurat la principalele institutii ale statului cu atributii in domeniul administrarii si gestionarii infrastructurii portuare, rutiere si feroviare care asigura conexiunea Portului Constanta cu regiunile deservite, respectiv: Ministerul Transporturilor…

- O echipa formata din 12 elevi de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” a caștigat Marele Premiu la Concursul Internațional „National Space Society” – NASA Space Settlement Contest. Este prima data in ultimii 6 ani cand o echipa din Romania caștiga Marele Premiu. Mai mult, Colegiul Național…