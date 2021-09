Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi seara, dupa egalul, scor 0-0, cu KF Laci care a dus la eliminarea din Conference League, ca toata lumea e dezamagita, dar acesta este nivelul la care a ajuns fotbalul romanesc. "Toti suntem dezamagiti, trebuie…

- Aflat, duminica seara, in tribunele „Arenei Nationale“, unde a asistat la infrangerea dezastruoasa suferita de CS U Craiova, 1-4 cu FCSB, tehnicianul de 45 de ani a batut palma, astazi, cu Mihai Rotaru.

- Bogdan Stelea a lansat un atac fara precedent la adresa conducatorilor din fotbalul romanesc. Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, fostul „principal” de la Astra pentru doar doua luni, ex-goalkeeperul spune ca Ioan Niculae l-a ”tratat ca pe un nimic” și ca nu crede ca mai are loc ”in ceea ce…

- ”Am jucat in fiecare zi fotbal 40 de ani. Mi-ar fi placut sa fiu fotbalist, dar mi se parea ca n-am picioarele suficient de cracanate, ca nu alerg foarte bine. Ma punea in dificultate orice fotbalist bun era langa mine”.

- In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta compus din Razvan BURLEANU – Presedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepresedinte FRF, Octavian GOGA -Vicepresedinte FRF, hotaraste:Avand in vedere Adresa comunicata FRF la data de 08.07.2021 de reprezentantii…

- Noi cluburi forțeaza insolvența ca unica soluție de salvare. Neplatiți de multe luni, pacaliți, fotbaliștii fac coada la sindicat pentru a deschide procese cu angajatorii. AFAN e pe cale sa bata recordul de litigii jucatori-cluburi din toata existența sa. Dinamo pregatește o noua insolvența, la mai…

- Fostul fotbalist a disputat 251 de meciuri in Divizia A si a inscris 15 goluri.Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, astazi, in urma unui accident rutier, Marian Basno, maestru emerit al sportului, fost jucator important al echipei Chimia Ramnicu Valcea, dar si antrenor,…

- Abonatii clubului de fotbal Universitatea Craiova vor putea vota viitorul presedinte al gruparii, pentru un mandat de doi ani, a anuntat, luni, clubul pe pagina sa de Facebook. ''Aboneaza-te pentru noul sezon competitional si iti vei putea exercita dreptul de a vota, in perioada 14 martie 2022 -…