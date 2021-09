Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declarațiilor dintre Gheorghe Turda (73 de ani) și fosta iubita, Nicoleta Voicu (49 de ani), pare fara sfarșit. Satul de tot acest scandal, artistul a decis sa ii dea femeii un ultimatum, prin intermediul impact.ro: „Daca Nicoleta imi mai pomenește numele, ne vedem la tribunal! Nu vreau sa…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a devenit primul antrenor roman care este eliminat de 3 ori in preliminariile Ligii Campionilor, dupa eșecul din turul 3 preliminar, in fața celor de la Young Boys Berna. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul…

- Larisa Iordache a spus adevaratul motiv al renunțarii la JO 2020. Gimnasta de 25 de ani a fost nevoita sa se retraga inaintea finalei la barna de la Tokio. Durerile date de accidentarea la glezna din calificari au fost mai puternice decat dorința de a concura. Larisa Iordache considera ca e momentul…

- Rona Hartner și Herve Camilleri s-au casatorit pe 5 octombrie 2019, in Franța. Deși și-au anunțat desparțirea in urma cu mai multe luni, artista și soțul ei nu au divorțat inca. Aceasta a explicat insa adevaratul motiv pentru care au decis sa mearga pe drumuri separate. Rona Hartner și Herve Camilleri…

- Cristian Sapunaru, fundașul și capitanul celor de la Rapid, este invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Ediția din aceasta saptamana are loc miercuri, de la ora 19:00, pe GSP.RO. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate…

- O informație aruncata in spațiul public de fostul impresar al lui Benone Sinulescu a pus pe jar internetul la finele saptamanii trecute. Ionuț Pavel susține ca artistul buzoian ar fi fost gasit, in cursul zilei de joi, 8 iulie, inconștient, in propria locuința. Din acel moment, atat fanii, cat și colegii…

- "Domnul Cițu spune ca de fapt "banii sunt la mine". E atat de transparent incat nu mai e finețe in a face politica. Totdeauna au existat intenții materializate de a folosi banii in scop politic, in toate partidele care trimiteau mai multe resurse intr-o parte sau in alta. Exista o finețe. Era o incercare…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au impacat la cinci luni de la divorț. Vedeta a dezvaluit acum adevaratul motiv pentru care ea și fostul soț au luat aceasta decizie, de a forma din nou un cuplu. Nu au ținut cont de gura lumii, au facut ce au simțit. „Foarte multa lume, inclusiv prieteni și familie ne…