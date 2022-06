Damian: PSD sprijină românii şi România! CARAS-SEVERIN – Deputatul carasean Marius Damian a facut in Parlament o declaratie politica-bilant pentru partidul din care face parte! Acum sase luni de zile, spune Damian, „PSD intra la guvernare intr-o perioada de criza, cand fosta coaliție de guvernare nu facea fața nevoilor romanilor dupa haosul sanitar, economic și social ce a urmat pandemiei de coronavirus. Multe domenii precum sanatatea, educația, HORECA și nu numai erau puse la pamant din toate punctele de vedere. Acum ne luptam și cu efectele razboiului din Ucraina, in principal inflația crescuta. Cu toate acestea, PSD a venit cu 3 pachete… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

