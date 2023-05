Stiri pe aceeasi tema

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Brigitte Pastrama s-a intors in Romania, dupa cinci luni de stat in Dubai, iar vedeta a povestit in exclusivitate pentru Xtra Night Show schimbarile prin care a trecut in aceasta perioada, dar și cum i-au fost fraudate cardurile. Iata ce dezvaluiri a facut soția lui Florin Pastrama!

- Adrian Minune a petrecut o buna perioada de timp in spital, asta dupa ce medicii l-au diagnosticat cu diverticulita. Manelistul a vorbit despre starea lui de sanatate, explicand ce s-a intamplat, de fapt, dar și cum și-a schimbat viața de cand a fost externat. Adrian Minune a fost destul de discret…

- Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei, in 2020, dupa 22 de ani de casnicie și este tot singura de atunci. Insa Anca Țurcașiu este optimista și este sigura ca, pana la urma, va aparea barbatul potrivit și pentru ea, „de brațul caruia sa se agațe”. „Nu am intalnit inca persoana de brațul careia sa ma agaț,…

- Catalin Bordea a caștigat America Express și spune ca aceasta experiența dura l-a schimbat foarte mult. Nu i-a adus doar premiul cel mare de 30.000 de euro pe care l-a imparțit cu Nelu Cortea, ci și dorința de a se cunoaște mai bine și de a schimba anumite lucruri in viața lui. Invitat in cadrul podcast-ului…

- Damian Draghici și Cristina Stroe, iubita lui, au intrat in atenția presei, caci aceștia formeaza una dintre echipele de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19, care va incepe in aceasta seara. la Antena 1. Partenera artistului a facut noi dezvaluiri despre relația lor. Cei doi formeaza un cuplu de mai…

- Damian Draghici și soția sa, Cristina, au devenit parinți intr-un moment in care nici nu mai sperau. Șansele ca aceasta sa ramana insarcinata erau minime, astfel ca bucuria lor a fost uriașa, primind un baiețel perfect sanatos, pe care l-au numit Andrei.

- Andreea Raicu, in varta de 45 de ani, a reușit in ultimii ani sa iși schimbe stilul de viața, iar acest ucru a ajuntat-o enorm. Intr-un interviu pentru Xtra Night Show, Andreea Raicu a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei in ultimii 20 de ani, dar și despre o relație sentimentala. „S-a schimbat,…