- Unul dintre cele mai emoționante momente din aceasa seara, de pe scena Te cunosc de undeva a fost cel al lui Damian Draghici și al Cristinei Stroe. Cei doi s-au transformat in Mihaela Mihai și au interpretat piesa „De-ai fi tu salcie la mal”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- Damian Draghici și Cristina Stroe au fost desemnați caștigatori ai ediției din 13 mai 2023 de la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Aceștia au ieșit pe același loc cu Nicole Cherry și Juno, insa Ozana Barabancea a avut votul decisiv.

- Sambata aceasta, cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata de la 20:00, la Antena 1 vine cu o provocare de zile mari pentru Damian Draghici si partenera sa, Cristina Stroe. Celor doi, ruleta le-a adus o transformare la care nimeni nu s-ar fi gandit

- Damian Draghici si Cristina Stroe au dat o adevarata petrecere in platoul Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cei doi au depșit toate barierele și s-au distrat copios alaturi de toți cei din sala.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.

