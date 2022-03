Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut cantareț de la noi a traversat o perioada cumplita, asta deoarece fratele sau s-a stins din viața in mod subit. Interpretul, devastat de durere, vorbește despre drama familiei sale.

- Unul dintre angajați de la Finanțele Argeș a trecut la cele veșnice la varsta de doar 47 de ani. Este vorba despre Bogdan Ion Canulescu, c economist și specialist in domeniul caselor de marcat. Acesta iși sarbatorise ziua de naștere weekendul trecut, implinind 47 de ani. Din nefericire, problemele grave…

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- Senatorul USR de Salaj, Cosmin-Cristian Viașu a incetat din viața, dupa ce a suferit mult timp de o boala grea. El avea 45 de ani și era casatorit. „Anunțam cu tristețe ca senatorul USR de Salaj Cosmin-Cristian Viașu a incetat din viața, in urma unei lungi suferințe”, transmite, vineri, USR.Cristian…

- Mircea Stoenescu, una dintre legendele lui Dinamo, a murit in aceasta seara, la 78 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de Ionel Culina, ofițerul de presa al lui Dinamo: „Dinamo București a pierdut in aceasta seara un personaj fabulos, MIRCEA STOENESCU, un campion emerit al fotbalului…

- Doliu in cadrul Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor Vrancea (SPCJEP). Andrada Enache Stoica, angajata a SPCJEP Vrancea, la Biroul de stare civila, a decedat ieri, la varsta de 49 de ani, fiind infectata cu COVID-19. Femeia nu era cunoscuta ca avand probleme de sanatate in…

- Kim Yong Ju, fratele fondatorului Coreii de Nord, Kim Ir Sen, a incetat din viata la varsta de 101 ani, au informat miercuri mass media nord-coreene, transmite EFE, arata Agerpres. Kim Jong Un a trimis marti o coroana de flori, potrivit agentiei de presa KCNA, care nu precizeaza cand anume…

- Doliu imens in Prahova, dupa ce un cunoscut om de afaceri din Campina a murit intr-un accident petrecut miercuri, pe DJ 144, in comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea. Porivit ultimelor informații, autoritațile competente privesc cu suspiciune modul in care barbatul și-a pierdut viața, avand in vedere…